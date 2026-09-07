Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
07.09.2026 11:33:00
The Stock Market Just Did Something For the 3rd Time in Over 100 Years. If History Is Any Guide, Prepare For This to Come Next.
Earnings per share (EPS) for the S&P 500 grew at 52% year over year in second-quarter 2026, according to FactSet estimates -- one of the fastest rates of growth in market history. It is also unsustainable.Big tech companies are benefiting from reported earnings gains from artificial intelligence (AI), which are dragging down free cash flow, while also marking up stakes in start-ups and recent IPOs like SpaceX, which is inflating S&P 500 earnings power.The market now trades at a forward price-to-earnings ratio (P/E) under 20, which does not look unreasonable. However, if you take a more comprehensive look at the cyclically adjusted P/E ratio (CAPE), this stock market has done something that has only happened twice before.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.