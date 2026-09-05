Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
05.09.2026 09:45:01
The Stock Market Just Did Something for the First Time Ever. History Says Investors Should Be Worried. But Could This Time Be Different?
Long-time investors may think they've seen it all. However, they witnessed something just a couple of weeks ago that had never happened before in U.S. stock market history. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) topped 7,750 for the first time. The widely followed index even briefly flirted with reaching the 7,800 mark. Although the S&P 500 has retreated slightly since then, it's still only about 2% below its all-time high.Achieving this milestone is exciting. However, it could also be scary for many investors. Soaring valuations have accompanied the stock market's surge. History shows that investors should be worried when valuations become as frothy as they are now. But five words could be true that usually aren't: This time could be different. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Something Holdings. Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.