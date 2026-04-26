Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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26.04.2026 12:54:00
The Stock Market Just Did Something It Hasn't Done Since 1999. History Has a Clear Answer.
The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) continues to prove the bears wrong. The benchmark's level has risen 8% in April (as of April 22). And it has produced a total return of 300% in the past decade.After such a phenomenal performance that's significantly better than its average historical return of 10%, investors might consider being cautious. The stock market just did something it hasn't done since the dot-com bubble period of 1999.History provides a clear answer as to what might happen next.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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