Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
30.06.2026 02:30:00
The Stock Market Just Did Something It Hasn't Done Since 2000 -- and It's Terrifying
Since mid-October 2022, when the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed below $3,600, the stock market has been on an aggressive bull run. So aggressive has been the rally, so resilient and unfazed by any and every obstacle -- from tariffs to war -- that many are now left wondering how (and when) this bull market will come to an end.A few weeks ago, Michael Hartnett at Bank of America weighed in on this question with an astute observation.On the last trading day of May (May 29), 20 of the S&P 500's companies closed out at a record high, with only seven of those 20 unrelated in some capacity to artificial intelligence (AI). Hartnett, in a memo to clients, pointed out that this situation happened nearly 26 years ago, when 20 stocks hit new highs just before the internet bubble popped in March 2000. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd
Analysen zu Something Holdings. Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen schließen höher -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.