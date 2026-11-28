Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.11.2026 00:33:57
The Stock Market Just Flashed a Warning for Only the 6th Time in 156 Years, and History Is Clear About What Comes Next for Stocks
Over the last four years, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC), and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) have experienced unprecedented gains thanks in large part to the artificial intelligence (AI) revolution.
While semiconductor and enterprise software stocks have been among the biggest beneficiaries of the AI boom, the technology's influence touches adjacent industries such as energy, utilities, and industrial infrastructure. This broad reach has fueled a historic bull market.
Despite some recent turbulence on Wall Street, one reliable valuation metric suggests the stock market remains exceptionally expensive right now.
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