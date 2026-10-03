Comes Aktie

Comes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: PLCOMES00020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.10.2026 10:25:01

The Stock Market Just Flashed a Warning Signal Seen Only Twice in 155 Years. Here Are 3 Stocks That Can Weather What History Says Comes Next.

Historical data for the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) The Shiller CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings) ratio dates back to 1871. During those 155 years, the ratio has crossed 40 only two times.

One of those times is happening right now. The prior instance ended in one of the worst stock market crashes ever. If history repeats itself, investors are in store for pain. However, some stocks are well-positioned to weather what comes next.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comes S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Comes S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:18 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18:22 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
18:02 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen