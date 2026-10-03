Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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03.10.2026 10:25:01
The Stock Market Just Flashed a Warning Signal Seen Only Twice in 155 Years. Here Are 3 Stocks That Can Weather What History Says Comes Next.
Historical data for the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) The Shiller CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings) ratio dates back to 1871. During those 155 years, the ratio has crossed 40 only two times.
One of those times is happening right now. The prior instance ended in one of the worst stock market crashes ever. If history repeats itself, investors are in store for pain. However, some stocks are well-positioned to weather what comes next.
Image source: Getty Images.
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