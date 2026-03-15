Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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15.03.2026 10:20:00
The Stock Market May Be Shifting From Risky Tech Stocks to Safer Sectors. Here Are 3 Stocks to Buy Before They Soar.
Mostly thanks to overvalued AI equities, the market was already struggling to make any forward progress. With the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) making a series of lower highs and lower lows since late January, however, it seems stocks are outright succumbing to worries that the conflict in the Middle East will escalate, threatening the global economy as a result.The matter isn't quite as black and white as that, though. If you look closely, you'll sense a growing "risk-off" attitude is at work, paired with subtly rekindled interest in safety and certainty.With that as the backdrop, although they've not made major gains just yet, here's a rundown of three safe stocks investors could soon flock to as the prevailing mindset shifts away from risk tolerance to risk aversion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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