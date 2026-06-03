Melt Aktie
ISIN: US5857161039
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03.06.2026 13:51:00
The Stock Market Melt Up is Happening
In the past we have seen this type of euphoria in the stock market, where markets gain momentum and nothing can stop it. As investors, its an enjoyable ride, but you also want to be cautious with certain positions in case valuations are getting out of touch with reality.In today's video I will talk about this very situation in which I believe a pullback is warranted, but the momentum is just too strong right now. The S&P 500 (NYSEMKT: SPY) has bounced strongly off the lows of March. Watch this short video to learn more, consider subscribing to the channel, and check out the special offer in the link below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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