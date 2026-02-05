Here Aktie
05.02.2026 10:30:00
The Stock Market Sounds an Alarm for the First Time in 25 Years. Here Is What History Says Comes Next in 2026
During the past century, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) has generated an average annual return of 7% (after inflation and dividend reinvestment are accounted for). The last three years have featured abnormally high returns, however, largely thanks to the artificial intelligence (AI) revolution.Between 2023 and 2025, the S&P 500 gained a cumulative 78%. While some may think the stock market is destined for further rallying, smart investors understand that nothing rises forever.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
