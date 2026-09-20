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20.09.2026 23:24:01
The Stock Market's Best Quarter of the Year Is About to Start. The S&P 500 Has Risen in 34 of the Last 41.
The Federal Reserve raised interest rates on Wednesday for the first time since 2023, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) finished that session around 7,550 -- still up about 10% for the year, but about 3% below the record high it set in mid-August.
In other words, investors head toward October with a fresh reason to worry. And yet the calendar is about to turn to what has historically been the market's best stretch of the year.
Since 1985, the S&P 500 rose between the end of September and the end of December in 34 of 41 years, with an average fourth-quarter gain of about 4.4%. No other quarter matches it.
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