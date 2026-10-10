The Stock Market's Biggest Winners Are Hiding a Problem. This Is How I'd Protect My Portfolio.

Many investors think that owning more stocks or exchange-traded funds (ETFs) automatically means portfolio diversification.

It may. But it depends entirely on what you're buying. Unfortunately, today's U.S. stock market is as top-heavy and concentrated as it's ever been. Because of that, a lot of portfolios own multiple funds that essentially look the same.

The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), for example, is a perfectly acceptable choice for the core of your portfolio. But it's not perfect. It's currently got 38% of its assets invested in tech stocks and 37% of its assets invested in the index's top 10 holdings. Even in a fund that owns hundreds of stocks, its performance depends heavily on fewer than 10 companies.

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