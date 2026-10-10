Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
10.10.2026 14:30:00
The Stock Market's Biggest Winners Are Hiding a Problem. This Is How I'd Protect My Portfolio.
Many investors think that owning more stocks or exchange-traded funds (ETFs) automatically means portfolio diversification.
It may. But it depends entirely on what you're buying. Unfortunately, today's U.S. stock market is as top-heavy and concentrated as it's ever been. Because of that, a lot of portfolios own multiple funds that essentially look the same.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), for example, is a perfectly acceptable choice for the core of your portfolio. But it's not perfect. It's currently got 38% of its assets invested in tech stocks and 37% of its assets invested in the index's top 10 holdings. Even in a fund that owns hundreds of stocks, its performance depends heavily on fewer than 10 companies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Winners Inc Registered Shs
Analysen zu Winners Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.