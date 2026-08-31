Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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31.08.2026 22:32:01

The Strait of Hormuz Conflict Just Escalated Again. Here's What It Means for Shell.

The war in Iran, now more than six months old, had seen a lull in fighting since late July. But that all changed over the weekend as the U.S. launched its first known military strikes on the country in a month.Over the weekend, the U.S. struck two rocket launchers on Iran's Larak Island in the Strait of Hormuz. The U.S. claimed that Iran was planning to use the launchers to launch sea mines into the Strait.In response, Iran fired missiles at U.S. bases in Jordan. Jordanian officials said that their air defense systems successfully intercepted and destroyed all eight of the missiles.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,67 -0,95% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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