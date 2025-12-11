:be Aktie
The Streaming Wars Are Consolidating, and Netflix May Be the Biggest Winner
If there was any lingering doubt that the fragmented streaming market is consolidating, it was just wiped away. Late last week, industry-leading Netflix (NASDAQ: NFLX) made the winning bid for Warner Bros. Discovery's (NASDAQ: WBD) streaming platforms and studio, beating out Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) and Comcast (NASDAQ: CMCSA) for the prized HBO and HBO Max brands.Paramount isn't simply letting go, though. On Monday, it made what it argues is a better offer for the entirety of Warner, including Warner Bros. Discovery's cable television assets. The suitor says its deal could also be completed sooner, since it wouldn't need to wait for Warner's split-up (announced in June) before proceeding.Antitrust concerns have already surfaced, with both bidders saying their plan presents the lower risk of becoming a competition-quelling monopoly. It's also possible that the Department of Justice won't like either plan well enough to allow it to proceed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
