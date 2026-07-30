The Supreme Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Supreme Industries ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Supreme Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 22,10 INR gegenüber 15,93 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,16 Prozent auf 27,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at