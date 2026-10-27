The Supreme Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Supreme Industries hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 20,66 INR. Im letzten Jahr hatte The Supreme Industries einen Gewinn von 12,97 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,61 Milliarden INR – ein Plus von 40,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Supreme Industries 23,94 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at