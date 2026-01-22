|
The Supreme Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Supreme Industries hat am 21.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 12,07 INR. Im letzten Jahr hatte The Supreme Industries einen Gewinn von 14,72 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat The Supreme Industries mit einem Umsatz von insgesamt 26,87 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.
