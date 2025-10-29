The Supreme Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Supreme Industries präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,97 INR. Im Vorjahresviertel hatte The Supreme Industries 16,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,94 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 22,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at