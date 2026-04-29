29.04.2026 06:31:29

The Supreme Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Supreme Industries hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,13 INR, nach 23,14 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Supreme Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,28 Milliarden INR im Vergleich zu 30,27 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 75,10 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 75,64 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat The Supreme Industries mit einem Umsatz von insgesamt 112,18 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 103,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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