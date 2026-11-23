Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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23.11.2026 17:03:00
The surprising reason businesses can’t keep up with customer demand. Hint: It’s not just a strong U.S. economy.
The economy is on track to grow 3% in the final three months of 2026, a pair of S&P surveys showed, aided by rising customer demand and the hope for more political stabilityafter the U.S. elections.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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