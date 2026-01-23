NVIDIA Aktie

23.01.2026 23:45:00

The Surprising Reason Nvidia Looks Recession-Proof in 2026

Since the launch of ChatGPT more than three years ago, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has gotten more attention than probably any other stock on the market, and for good reason.Nvidia is the company that is driving the AI revolution and collecting the most value from the AI boom. The company still dominates the market for data center GPUs, the chips used to make AI models that power applications like ChatGPT work, with more than 90% market share. Thanks to AI, it's also now the most valuable company in the world at a market cap of $4.5 trillion, and the stock is up roughly 1,000% over the last three years. As a semiconductor stock with the vast majority of its business exposed to AI, Nvidia seems like it would be a high-risk stock. After all, it's been volatile over its history. As the chart below shows, the stock has fallen by more than 50% twice in the last ten years, and even fell by 30% last spring when stocks fell over tariff concerns.
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
