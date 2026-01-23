NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
23.01.2026 23:45:00
The Surprising Reason Nvidia Looks Recession-Proof in 2026
Since the launch of ChatGPT more than three years ago, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has gotten more attention than probably any other stock on the market, and for good reason.Nvidia is the company that is driving the AI revolution and collecting the most value from the AI boom. The company still dominates the market for data center GPUs, the chips used to make AI models that power applications like ChatGPT work, with more than 90% market share. Thanks to AI, it's also now the most valuable company in the world at a market cap of $4.5 trillion, and the stock is up roughly 1,000% over the last three years. As a semiconductor stock with the vast majority of its business exposed to AI, Nvidia seems like it would be a high-risk stock. After all, it's been volatile over its history. As the chart below shows, the stock has fallen by more than 50% twice in the last ten years, and even fell by 30% last spring when stocks fell over tariff concerns. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,64
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.