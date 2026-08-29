Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
29.08.2026 19:00:00
The Surprising Way Working After Your Full Retirement Age (FRA) Could Cost You Social Security Benefits
Once you've reached your full retirement age (FRA) -- 67 for most workers today -- you no longer have to worry about Social Security benefit reductions for early claiming. But if you're still working, your salary and benefits could put you at risk of owing taxes on up to 85% of your checks. Working and claiming Social Security at the same time could still make sense for you, but it's important to understand the financial implications before you commit to it.You might be able to avoid benefit taxes with careful planning, though even if you can't, it's still worth knowing how they work. Preparing for these taxes in advance can help you avoid sticker shock when you file your return.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG&E Holdings Inc
Analysen zu AG&E Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.