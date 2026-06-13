WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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13.06.2026 10:00:03
The sweet smell of World Cup dollars
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