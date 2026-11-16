The Takigami Steel Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Takigami Steel Construction gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 116,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,45 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat The Takigami Steel Construction im vergangenen Quartal 5,33 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Takigami Steel Construction 5,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at