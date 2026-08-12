The Takigami Steel Construction gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Takigami Steel Construction hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 853,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 170,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Takigami Steel Construction im vergangenen Quartal 7,91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Takigami Steel Construction 5,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at