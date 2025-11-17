The Takigami Steel Construction veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Takigami Steel Construction hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 12,45 JPY gegenüber -70,610 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,35 Prozent auf 5,68 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at