The Takigami Steel Construction zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Takigami Steel Construction hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 259,66 JPY, nach 96,68 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,30 Prozent zurück. Hier wurden 5,78 Milliarden JPY gegenüber 6,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

