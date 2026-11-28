Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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28.11.2026 15:42:00
The Tech Market Correction Is Over, According to Morgan Stanley. Here Are 2 Crypto Stocks to Watch in 2027.
After months of choppy trading, Morgan Stanley on Oct. 27 said that the tech market correction is largely behind us. With that, crypto stocks like Coinbase (NASDAQ: COIN) and Strategy (NASDAQ: MSTR) (formerly known as MicroStrategy) could be poised for a major comeback.
First, let's look at how Coinbase offers a way into the next wave of crypto adoption.
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