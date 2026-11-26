Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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26.11.2026 11:11:00
The tech rout should bottom soon, with a 25% rally for the S&P 500 to follow, says Deutsche Bank
Deutsche Bank sees the benchmark index reaching 9,000 points by the end of 2027 as focus shifts from capital expenditure to monetization from artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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17:30
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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17:30
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
25.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|29,86
|-0,17%
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.