Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
|
08.08.2026 12:36:00
The Timeline to Sweeping Social Security Benefits Cuts Is Likely Being Accelerated by 3 of President Donald Trump's Policies
For the better part of the last nine decades, Social Security has played a foundational role for retirees. Annual surveys by national pollster Gallup show that up to 90% of retirees rely on their monthly payout, in some capacity, to make ends meet. But the financial outlook for this vital program has been deteriorating since the mid-1980s. The annually released Social Security Board of Trustees Report is forecasting a $29.3 trillion unfunded obligation through the year 2100. Worse yet, the Old-Age and Survivors Insurance trust fund (OASI), which doles out monthly benefits to retired workers and survivors of deceased workers, is projected to exhaust its asset reserves by the fourth quarter of 2032. Once this excess income collected since inception is gone, sweeping benefit cuts of up to 22% are expected. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Being Co Ltd
Analysen zu Being Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.