TJX Cos Aktie
WKN: 854854 / ISIN: US8725401090
|
20.05.2026 13:38:44
The TJX Companies, Inc. Announces Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - The TJX Companies, Inc. (TJX) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.332 billion, or $1.19 per share. This compares with $1.036 billion, or $0.92 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $14.323 billion from $13.111 billion last year.
The TJX Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.332 Bln. vs. $1.036 Bln. last year. -EPS: $1.19 vs. $0.92 last year. -Revenue: $14.323 Bln vs. $13.111 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.15 To $ 1.17 Next quarter revenue guidance: 2 % To 3 % Full year EPS guidance: $ 5.08 To $ 5.15 Full year revenue guidance: 3 % To 4 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TJX Cos. Inc.
|
20.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
18.05.26
|S&P 500-Papier TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TJX Cos von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.05.26
|S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel hätte eine Investition in TJX Cos von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26
|S&P 500-Titel TJX Cos-Aktie: So viel hätte eine Investition in TJX Cos von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.04.26
|S&P 500-Wert TJX Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TJX Cos von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.04.26