TJX Cos Aktie

WKN: 854854 / ISIN: US8725401090

25.02.2026 13:48:11

The TJX Companies, Inc. Announces Advance In Q4 Profit

(RTTNews) - The TJX Companies, Inc. (TJX) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $1.773 billion, or $1.58 per share. This compares with $1.398 billion, or $1.23 per share, last year.

Excluding items, The TJX Companies, Inc. reported adjusted earnings of $1.43 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $17.743 billion from $16.350 billion last year.

The TJX Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.773 Bln. vs. $1.398 Bln. last year. -EPS: $1.58 vs. $1.23 last year. -Revenue: $17.743 Bln vs. $16.350 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.97 To $ 0.99 Next quarter revenue guidance: 2 % To 3 %

Aktien in diesem Artikel

TJX Cos. Inc. 132,70 -0,96% TJX Cos. Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

