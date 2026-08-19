TJX Cos Aktie
WKN: 854854 / ISIN: US8725401090
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19.08.2026 13:40:57
The TJX Companies, Inc. Reports Advance In Q2 Profit
(RTTNews) - The TJX Companies, Inc. (TJX) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $1.520 billion, or $1.36 per share. This compares with $1.243 billion, or $1.10 per share, last year.
Excluding items, The TJX Companies, Inc. reported adjusted earnings of $1.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $15.180 billion from $14.401 billion last year.
The TJX Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.520 Bln. vs. $1.243 Bln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.10 last year. -Revenue: $15.180 Bln vs. $14.401 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.30 To $ 1.32 Next quarter revenue guidance: 2 To 3 Full year EPS guidance: $ 5.15 To $ 5.20 Full year revenue guidance: 3 % To 4 %
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