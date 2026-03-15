Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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15.03.2026 16:15:00
The Top 2 Consumer Staples Stocks to Buy Right Now
Since the start of the year, investors have rotated out of high-flying tech stocks and into more defensive areas of the market, including consumer staples. As of March 11, the S&P 1500 Consumer Staples index is up 11%, while the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) is down 2.2%.In uncertain markets, investors often gravitate toward leading consumer brands for their resiliency and dividends. Two high-yielding consumer staples stocks to consider buying right now are Coca-Cola (NYSE: KO) and Procter & Gamble (NYSE: PG).Here's why both look like rock-solid long-term holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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