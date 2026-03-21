Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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21.03.2026 08:15:00
The Top 2 Consumer Staples Stocks to Buy Right Now
Like many other investors, I've been keeping a close eye on the technology sector in the last couple of years. The explosive growth of the "Magnificent Seven" stocks pushed the S&P 500 to several new highs over the last 12 months and made many people richer.But while tech is taking a bit of a breather, you may not have noticed that several consumer staples stocks are outperforming the market by leaps and bounds. Consumer staples stocks are issued by companies that produce and sell everyday essentials such as food, beverages, cleaning supplies, and personal care products.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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