Toro Aktie
WKN: 861568 / ISIN: US8910921084
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03.09.2026 14:51:03
The Toro Company Reports Higher Earnings In Q3, Raises FY26 Outlook
(RTTNews) - Thursday, The Toro Company (TTC) announced financial results for its fiscal third quarter, reporting earnings of $77.0 million, or $0.81 per share, compared to $53.5 million, or $0.54 per share, in the previous year.
Adjusted earnings stood at $126.8 million, or $1.33 per share, compared to $122.5 million, or $1.24 per share, in the prior year.
Net sales rose to $1.226 billion from last year's $1.131 billion.
Looking ahead to fiscal 2026, the company has raised its net sales growth outlook, expecting it in the range of 6.3% to 6.6%, up from the previous range of 4.0% to 6.5%. Also, the company sees adjusted EPS in the range of $4.60 to $4.65, up from the previous range of $4.50 to $4.62.
In the pre-market hours, TTC was trading at $101.90, up 2.80 percent on the NYSE.
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