The Trade Desk A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Trade Desk A hat sich am 16.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,420 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Trade Desk A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,371 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 395,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 319,9 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,910 USD beziffert. Im Vorjahr hatte The Trade Desk A 0,685 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte The Trade Desk A einen Umsatz von 836,03 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at