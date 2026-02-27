|
The Trade Desk A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The Trade Desk A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 846,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 741,0 Millionen USD umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,900 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,90 Milliarden USD gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
