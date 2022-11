The Trade Desk A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Trade Desk A hat am 09.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

The Trade Desk A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Trade Desk A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 394,8 Millionen USD im Vergleich zu 301,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

