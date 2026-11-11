The Trade Desk A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Trade Desk A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Trade Desk A 0,230 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat The Trade Desk A mit einem Umsatz von insgesamt 736,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at