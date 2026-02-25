US-Dollar - Trinidad-und-Tobago-Dollar

6,7845
 TTD
0,0165
0,24 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
25.02.2026 22:11:09

The Trade Desk, Inc. Profit Advances In Q4

(RTTNews) - The Trade Desk, Inc. (TTD) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $186.95 million, or $0.39 per share. This compares with $182.22 million, or $0.36 per share, last year.

Excluding items, The Trade Desk, Inc. reported adjusted earnings of $284.29 million or $0.59 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.3% to $846.79 million from $741.01 million last year.

The Trade Desk, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $186.95 Mln. vs. $182.22 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.36 last year. -Revenue: $846.79 Mln vs. $741.01 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 678 M

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
03:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen