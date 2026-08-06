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06.08.2026 22:09:19
The Trade Desk, Inc. Q2 Profit Falls
(RTTNews) - The Trade Desk, Inc. (TTD) released a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $64.394 million, or $0.14 per share. This compares with $90.129 million, or $0.18 per share, last year.
Excluding items, The Trade Desk, Inc. reported adjusted earnings of $157.554 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $715.057 million from $694.039 million last year.
The Trade Desk, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $64.394 Mln. vs. $90.129 Mln. last year. -EPS: $0.14 vs. $0.18 last year. -Revenue: $715.057 Mln vs. $694.039 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 650 M
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