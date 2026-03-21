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WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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21.03.2026 13:31:00

The Trade Desk Is Being Valued Like a Dying Business, but Its Financials Say Otherwise

If you only looked at the current stock chart for The Trade Desk (NASDAQ: TTD), you might reasonably assume that the company accidentally deleted the internet or pivoted to selling fax machines in 2026.Down roughly 74% from its 52-week high of $91.45, the stock is hovering in the $23 neighborhood as of March 19. Wall Street is treating this former digital advertising darling like a payphone in a world full of smartphones.But if you take a step back, ignore the screaming headlines, and actually peek under the hood, the engine isn't smoking at all. In fact, it sounds more like a finely tuned sports car.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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