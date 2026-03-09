:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.03.2026 05:30:00
The Trade Desk Is Reinventing Itself, but Will It Be Enough?
The Trade Desk (NASDAQ: TTD) didn't just report fourth-quarter 2025 earnings. It signaled a shift.For years, the company operated like a precision growth machine. Revenue consistently beat expectations. Margins expanded, and customer retention stayed above 95%.But 2025 changed the tone. Competition intensified. Execution wobbled. And during its Q4 earnings call, management made something clear: The Trade Desk is evolving.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
