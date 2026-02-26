Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
26.02.2026 03:51:00
The Trade Desk Stock Has Been Absolutely Pummeled This Year. Is it Finally Time to Buy?
Shares of The Trade Desk (NASDAQ: TTD) have been pummeled in early 2026. And after an already rough stretch, the stock fell sharply in after-hours trading on Wednesday following the company's fourth-quarter results and first-quarter guidance.With such a dramatic stock price crash, it must be time to buy. Right?Not necessarily.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!