The Trade Desk Stock Has Lost About 89% Since the End of 2024. Its Nov. 9 Report Is the Next Test.

The Trade Desk (NASDAQ:TTD) posts its third-quarter results after the market closes on Monday, Nov. 9. And the stock goes into the report about where the last one left it.

Shares dropped about 22% the day after the company's August forecast, finishing at $13.80. As I write, they trade near $13, after three months of closes between about $12 and $15.

Pull back further, and the damage is much bigger. The ad tech company's stock ended 2024 at $117.53, so it has lost nearly 89% since then.

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