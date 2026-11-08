NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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08.11.2026 10:22:02
The Trade Desk Stock Has Lost About 89% Since the End of 2024. Its Nov. 9 Report Is the Next Test.
The Trade Desk (NASDAQ:TTD) posts its third-quarter results after the market closes on Monday, Nov. 9. And the stock goes into the report about where the last one left it.
Shares dropped about 22% the day after the company's August forecast, finishing at $13.80. As I write, they trade near $13, after three months of closes between about $12 and $15.
Pull back further, and the damage is much bigger. The ad tech company's stock ended 2024 at $117.53, so it has lost nearly 89% since then.
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