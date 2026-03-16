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AGO Aktie

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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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16.03.2026 07:50:00

The Trade Desk Stock Isn't What It Was a Year Ago. Here's What Changed.

Perhaps one of the more surprising stock declines over the last year came from The Trade Desk (NASDAQ: TTD). The stock is down 55% over the last year, and that includes the massive decline after its earnings report for the fourth quarter of 2024, when it missed its own revenue estimate.In addition to this and other missteps, the company faced unexpected macro challenges that contributed to the media stock's decline. Here's what changed and what The Trade Desk might do to move forward.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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