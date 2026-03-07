AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
07.03.2026 17:36:00
The Trade Desk vs. AppLovin: Which AI-Powered Adtech Stock Is the Better Buy?
Taking on trillion-dollar companies is no easy feat. That's evident in the recent performances of both The Trade Desk (NASDAQ: TTD) and AppLovin (NASDAQ: APP). The two adtech companies have seen their share prices slashed amid competitive pressures from tech giants Amazon (NASDAQ: AMZN) and Meta Platforms (NASDAQ: META).While growing competition from deep-pocketed tech giants with established relationships with millions of small businesses creates significant uncertainty for smaller competitors, the sell-off in both stocks may present an opportunity for investors. If you have to pick one, though, which stock should you buy: The Trade Desk or AppLovin?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu AppLovin Corp
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.