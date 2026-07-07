Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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07.07.2026 15:01:00
The trade of the year is entering a new phase, says Goldman Sachs. Here’s what it means for stocks.
Goldman Sachs says the HALO trade has worked well this year, but a tougher phase relying on earnings performance lies ahead.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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