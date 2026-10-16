The Travelers Companies Inc. Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - The Travelers Companies Inc. (TRV) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.917 billion, or $9.04 per share. This compares with $1.888 billion, or $8.24 per share, last year.

Excluding items, The Travelers Companies Inc. reported adjusted earnings of $1.947 billion or $9.18 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.5% to $12.412 billion from $12.470 billion last year.

The Travelers Companies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.917 Bln. vs. $1.888 Bln. last year. -EPS: $9.04 vs. $8.24 last year. -Revenue: $12.412 Bln vs. $12.470 Bln last year.