The Travelers Companies Inc. Q1 Income Rises

(RTTNews) - The Travelers Companies Inc. (TRV) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $1.711 billion, or $7.78 per share. This compares with $395 million, or $1.70 per share, last year.

Excluding items, The Travelers Companies Inc. reported adjusted earnings of $1.696 billion or $7.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.0% to $11.924 billion from $11.810 billion last year.

The Travelers Companies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.711 Bln. vs. $395 Mln. last year. -EPS: $7.78 vs. $1.70 last year. -Revenue: $11.924 Bln vs. $11.810 Bln last year.